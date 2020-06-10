شكرا لقرائتكم وائل جمعة: بداية حسام البدرى مع المنتخب سيئة وغياب محمد صلاح مؤثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق إن بداية حسام البدري المدير الفني للمنتخب، سيئة، فتعادل في مباراتين بتصفيات أمم أفريقيا، موضحا أم مستوى كان سيئا للغاية في عدم وجود محمد صلاح، الذي كان يعاني من الإصابة.

أضاف جمعة خلاص تصريحات عبر إنستجرام:" ولكن التحدي الآن، أمام اللاعبين، من خلال تغيير الصورة بعد فترة مونديال 2018، والتي شهدت اللعب بأسلوب دفاعي فقط.

وأكد "جمعة": "الكرة لعبة جماعية، ولهذا صلاح لا يلعب لوحده، لابد من وجود عناصر تساعده، أعلم أنه سوف يكون إضافة كبيرة في حالة تأهلنا إلى كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر".