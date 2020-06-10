شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعتذر عن الظهور الإعلامي بعد إصابة نجلته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعتذر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن الظهور الإعلامي بعد إصابة نجلته الصغرى زينة، بفيروس كورونا، مؤخرًا، ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية منذ شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا. واعتذر خالد الغندور عن الظهور في قناة الزمالك بسبب كورونا. ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إصابة ابنتي بكورونا والحمد لله”. Advertisements تابع: “أعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع”.

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