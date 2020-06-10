شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الأهلى لا يشبع من البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق إن النادى الأحمر لا يشبع من البطولات على مدار الأجيال موضحا أن البرتغالى مانويل جوزيه حقق بصمة كبيرة مع الأحمر.

أضاف جمعة خلال تصريحات إنستجرام :" جوزيه صنع دوافع جديدة لدى جيمع اللاعبين ولديه فضل كبير سواء كان عليّ أو على جيلي، فهو وضعنا على طريق البطولات بصورة مستمرة".

تابع جمعة : أي لاعب كان يشعر بالتشبع عند تحقيق أي بطولة، لكن جوزيه طوّر من فكرنا وطريقتنا جوزيه وضع في تفكيرنا التحدي والطموح، أسلوبه في الحياة أن كل يوم كان تحدٍ بالنسبة له".

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وواصل :"ثة مدربين عاصرتهم كانوا مفيدين بالنسبة لي بداية من محمود الجوهري وحسن شحاتة في المنتخب المصري، ومانويل جوزيه في الأهلي".