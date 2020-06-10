شكرا لقرائتكم يونايتد يلغي مباراة ودية بعد إصابة مدرب ستوك بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغيت مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة الثلاثاء بعد تأكد إصابة مايكل أونيل مدرب الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بفيروس كورونا.

وكان ستوك وصل إلى ملعب يونايتد التدريبي لخوض المباراة عندما تم إبلاغه بالنتيجة الإيجابية لفحص أونيل. وقال ستوك في بيان إن فحوص أونيل القادم من أيرلندا الشمالية كانت سلبية في الجولات الخمس السابقة من الاختبارات.

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وقال ستوك في بيان : يستطيع ستوك أن يؤكد أن نتيجة فحص المدرب أونيل جاءت إيجابية لكوفيد-19 بعد أحدث جولة من الاختبارات يوم الاثنين الثامن من يونيو.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس بسبب الجائحة لكن من المنتظر استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو يليه دوري الدرجة الثانية بعد ثلاثة أيام.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي ويستأنف موسمه ضد توتنهام هوتسبير في 19 يونيو.