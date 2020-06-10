بعد طلب الأهلي بإسقاط الحصانة.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي



أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا شديد اللهجة ضد قناة النادي الأهلي، وذلك بعد ما رأه إساء لنادى الزمالك.

وجاء نص البيان، "تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلى، نظرا لما رأه مسئولو الزمالك من إساءة لنادى الزمالك ومجلس إدارته، وذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكانت إدارة النادى الأهلى، أرسلت صباح اليوم الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادى الزمالك.. وجاء فى الشكوى:

أن النادى فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التى تقدم بها فى ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التى يحتمى بها فى وجه مئات البلاغات التى تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج.

Advertisements

وأكد النادى فى شكواه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامى وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصرى وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

وتضمنت الشكوى أيضًا أن الصبر نفد لدى الأهلى ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادى الأهلى من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التى يرددها رئيس نادى الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.

كما أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن تقدمه بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي بأن إدارة القلعة الحمراء تقدمت مذكرة لرئيس البرلمان سألت فيها بوضوح شديد: "لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟".

وتسائل مجلس إدارة الأهلي في مذكرته: "كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟".