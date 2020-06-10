الكاف يحسم الجدل حول مواعيد إقامة نصف نهائى الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حسم بشكل رسمي مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بعد إيقاف المنافسات منذ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكر موقع " le360" المغربى، أن لجنة الأندية التابعة للكاف حددت مواعيد المباريات عبر الاجتماع الذى عقدته اليوم عبر تقنية الفيديو.

أضاف الموقع نقلا عن عدة مصادر، أن لجنة الأندية بالكاف فاضلت بين السيناريوهين اللذين وضعتهما في وقت سابق، واستقرت على اختيار السيناريو الثاني الذي يقضي بإجراء مباريات الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية يوم 25 من نفس الشهر.

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ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، فيما يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما على مستوى كأس الكونفدرالية يلتقى بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربى مع مواطنه حسنية أغادير.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، كشف مؤخرًا عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وأكد "كاف" استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين، فى خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء ونشرته وسائل إعلام مغربية، وجاء المقترح الأول إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائى البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.نازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبياShort URL