شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق والهاني سليمان وريكو وبكرى.. "فرحة أهلاوية خدها الغراب وطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الإنتاج الحربى، الحديث عن اللاعبين الذين سبق لهم التوقيع للأهلى قبل أن تفشل محاولات انتقالهم للقلعة الحمراء فى الأمتار الأخيرة لأسباب مختلفة، وأكد إبراهيم عبد الخالق أنه وقع بالفعل للأهلى قبل الانتقال للزمالك عندما كان لاعباً فى صفوف سموحة.

وأضاف عبد الخالق، "بالفعل وقعت للأهلى مع علاء عبد الصادق قبل الانتقال إلى الزمالك، لكن فى هذا التوقيت كان الأهلى ينتظر قرار أحمد فتحى بالعودة من قطر وبعد عودته من الدورى القطرى للأهلى قررت الانتقال للزمالك".

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أما الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، فأكد أنه وقع سابقاً عقود انضمامه للأهلى حينما كان يُدافع عن عرين الاتحاد السكندرى، موضحاً أنه اختلف مع مسؤولى الأهلي بسبب طلب النادى خروجه على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل العودة للفريق الأحمر، قائلا، "رفضت طلب الأهلى لتفشل المفاوضات"، واستمر مع الاتحاد السكندرى قبل أن يرحل منه لسموحة.

وعلى الدرب ذاته، سار صلاح ريكو، لاعب المقاصة الحالى والزمالك السابق، الذى كشف أنه وقع عقود انتقاله للقلعة الحمراء خلال تواجده فى فريق الشرطة، لكن لم يكن له نصيب فى الانتقال للقلعة الحمراء بسبب مشاكل بين إدراتى الشرطة والأهلي، على حد تعبيره.

بينما قال عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، إنه وقع للأهلى فى وقت سابق أثناء وجوده بنادى سموحة، إلا أن رئيس النادى فرج عامر طلب ٢٠ مليون جنيه من أجل انتقاله للأهلى قبل أن يستفيد من انتقاله إلى الباطن السعودى مقابل ٣٥ مليون جنيه.