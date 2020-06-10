شكرا لقرائتكم خبر عن بارقة أمل.. رياضيون هزموا كورونا وتعافوا بعد الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وفقا لتقارير وزارة الصحة، نجد بقطاع الرياضة شفاء حالات عديدة ممن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، سواء مدربين أو موظفين أو إداريين أو حتى لاعبين، لإعطاء الأمل للمواطنين فى ظل المخاوف التى تنتاب الجميع من الفيروس القاتل، ونرصد فى السطور التالية أبرز المتعافين من فيروس كورونا:

محمود سعد

تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء، ليعيد البسمة للوسط الكروى بعدما تماثل للشفاء.

وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للإصابة وعزله بالحجر الصحي.

أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، الذى أصيب بفيروس كورونا، تحول اختبار الفيروس من إيجابى إلى سلبى، بعدما أعلن عن إصابته يوم 18 مايو الماضى.

وكتب مدرب وادى دجلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "الحمد الله فى السراء والضراء، تم بفضل الله تحويل اختبارى لفيروس كورونا من إيجابىإلى سلبى، شكرا جدا لكل حبايبى وأصدقائى وأقاربى على دعمكم الدائم ودعواتكم ليا، ربنا يحفظكم جميعا ويشفى جميع المصابين.. الحمد الله".

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تعافت ملك سمير لاعبة ألعاب القوى من فيروس كورونا، حيث وأظهرت نتيجة التحاليل والفحوصات الطبية التى خضعت لها تعافيها من الفيروس المستجد.

وقالت ملك سمير، فى تصريحات خاصة، إنها شفيت من الفيروس رغم تطور الحالة وتوجهها إلى المستشفى وتشخيص الأطباء أنها سليمة ولا تعانى من كورونا بل التهاب رئوى، إلا أنها قامت أجرت تحاليل أخرى لتظهر نتيجتها أنها كانت تعانى من الفيروس لكنها شفيت منه.

وأكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، تعافى موظف الاتحاد المصاب بفيروس كورونا، بعدما تم حجزه فى العزل المنزلى خلال الأيام الماضية وغلق الاتحاد كإجراء احترازى لحماية الموظفين والمسئولين من انتشار الفيروس المستجد نظرا لسرعة انتقاله.

وأشار رئيس اتحاد السلاح إلى عودة موظفى الاتحاد إلى العمل منذ الأحد الماضى لمباشرة العمل عدا العطلة الرسمية فقط، مشيرا إلى أنه منح الموظف راحة تامة قبل العودة إلى العمل.

وقال رئيس اتحاد السلاح إنه يتابع الحالة الصحية للموظف هاتفيا للاطمئنان عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.