شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي ينضم لقائمة الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عرض من أحد أندية الوسط فى الدورى الإماراتى لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، الذى تقرر رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى بعدما رفض الأهلى تجديد عقده كما فشلت محاولات إقامة مباراة اعتزال للاعب، بعدما ظهر فى أحد الفيديوهات يُهاجم إدارة الأهلى بدعوى تأخرها فى إقامة مباراة اعتزال للاعب وهو ما نفاه مسئولو النادى.

وأعلن حسام عاشور مؤخراً تراجعه عن قرار الإعتزال، مؤكداً أنه سيكمل مشواره الكروى، وكشف عن تلقيه عروضاً من البرتغال والسعودية قبل أن يتلقى عرضاً ثالثاً من الدورى الإماراتى عبر أحد وكلاء اللاعبين.

Advertisements

مسئولو الأهلى قرروا تفعيل الغرامات التى تم توقيعها ضد ثنائى الفريق حسام عاشور والنيجيرى جونيور أجاى من راتب شهر يونيو، الذى سيتم صرفه أواخر الشهر الجارى، بعدما قام لاعبو الفريق بصرف راتب شهر مايو منذ أيام، قبل أن يصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قراراً بتغريم حسام عاشور وجونيور أجاي.

وأعلن الأهلى مؤخراً تغريم النيجيرى جونيور أجاى بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، وعاقب سيد عبد الحفيظ أجاى بالغرامة بعد مخالفته لوائح النادى المتعارف عليها فى هذا الشأن، خاصة أن الأحمر أصدر قرارا بمنع لاعبيه من الظهور التليفزيونى والتصريح لوسائل الإعلام.

وقرر سيد عبد الحفيظ أيضاً توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.