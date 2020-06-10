شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة للمدير المالى بالمصارعة لحين ظهور نتائج تحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، منح إسماعيل لاشين المدير المالى بالاتحاد إجازة مفتوحة من العمل لحين الخضوع لتحليل مسحة كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يخضع المدير المالى للتحليل وإخطار الاتحاد بالنتيجة فور ظهورها، وبناءً عليه منحه الاتحاد إجازة مفتوحة.

وكان مصدر باتحاد المصارعة كشف عن اشتباه إصابة المدير المالى بكورونا، ودراسة إغلاق المقر وتعقيمه لضمان سلامة وصحة باقى الموظفين بالاتحاد.

واتخذ الاتحاد عدة خطوات لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، بعد توقف دام عدة أشهر نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك، وقال عصام النوار إن الاتحاد سيعتمد الإجراءات المعتمدة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لعودة النشاط تدريجياً فى النشاط الرياضى، عامة، والمصارعة خاصة، وفيما يتعلق باللعبة فإن عودة نشاطها ستكون ببرنامج فردى للاعبين لحين تبين خريطة المشاركات الدولية .

ويتابع الاتحاد لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا، كما توجه الدكتور أشرف حافظ إلى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع، أما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة.