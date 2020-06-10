شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس استعدادات العريس مصطفي محمد لحفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 صورا من كواليس استعدادات مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني ، لحفل زفافه علي عروسته حياة سلامة المقام حاليا ، فى شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التى أعلنتها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح وهو ما أدى إلى أن يكون الفرح قبل فترة الحظر التى تبدأ من الثامنة مساء كل يوم وحتى السادسة صباحا حفاظ على حياة المواطنين.

واستغل عدد من اللاعبين الفرصة خلال فترة التوقف الحالية فى الإعلان عن الخطوبة، أو الزواج كان آخرهم البلدوزر الجديد مصطفى محمد الذى فضل الاستقرار الأسرى للتركيز مع كرة القدم مع عودة النشاط الكروى فى الفترة المقبلة .

وينتظر الرياضيون بفارغ الصبر اجتماع مجلس الوزراء منتصف يونيو الجارى والذى من المتوقع أن يعلن من خلاله عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.

من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، ومصير الصفقات الجديدة التي يننوي مسئولي الزمالك إبرامها، ومصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا، وقال أمير مرتضي على قناة الزمالك: كارتيرون أكثر شخص أجلس معه خلال هذه الفترة، ونتحدث عن كل شيء يخص فريق الكرة بما فيها خطة التحضير للموسم الجديد، مشددا على أن القوام الأساسي للزمالك مستمر ولا نية للتفريط فيه بل العكس لدينا نية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

وأضاف أمير مرتضي منصور : الصفقات الجديدة ستتم في مراكز معينة ولن تؤثر على الأسماء الموجودة بل ستخلق منافسة، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت كل طلبات كارتيرون وهناك توافق عليها من جانبه.

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وعن تجديد عقد كارتيرون ، علق المشرف علي الكرة قائلا: "متفقين على كل شيء بخصوص تجديد العقد ومرتضى منصور هو من سيعلن ذلك واتفقنا بنسبة 99% على كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقده، واتفقنا مع كارتيرون على سيناريوهات عودة الدوري أو الغائه وعلى خطة التحضير للموسم الجديد والمعسكر الذي سيخوضه الفريق".



مصطفى محمد مهاجم الزمالك يستعد لحفل زفافه



مصطفى محمد