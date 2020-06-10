شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أسامة جلال صفقة الأهلى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أسامة جلال قلب دفاع إنبي من ارتداء قميص النادى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعدما وقع على عقود مبدئية بالانتقال للأهلي خاصة وأنها رغبته الأولى مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التي تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها.

وخلال مسيرة جلال استطاع أن يقدم مستوى مميز مع الفريق الذى يلعب له سواء في انبى أو خلال إعارته الى مصر المقاصة .

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في عام 2016 انتقل جلال من ناشئين انبى الى بتروجت ، لمدة موسم ، شارك خلاله في 4 مباريات فقط ، ثم عاد الى انبى مرة أخرى ، و منه الى المقاصة على سبيل الإعارة ، وبعد انتهاء إعارته عاد للفريق البترولى ليخرج إعارة مرة أخرى للفريق الفيومى ، ليستقر في النهاية بانبى

وقبل توقف النشاط شارك أسامة جلال في 12 مباراة مع انبى ، سجل خلالها هدف واحد ، وحصل على انذاران ، ووصل مجموع مشاركاته مع انبى الى 13 مباراة ، واحدة موسم 2017/ 2018، و باقى المباريات في الموسم المتوقف ، ومع المقاصة خلال فترة اعارته شارك في 12 مباراة لم يسجل خلالها اى اهداف

شارك مع المنتخب الاولمبى في 11 مباراة ودية سجل خلالها هدفان ، بينما شارك في 5 مباريات مع المنتخب الاولمبى في بطولة أمم افريقية والتي تاهل اليها شباب الفراعنة الى أولمبياد طوكيو.