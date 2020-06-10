شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتهافت الأندية على عمار حمدى رغم رصيده التهديفي المتواضع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احيانا لا تنظر الفرق لأرقام اللاعب عند طلب التعاقد معه بقدر ما تنظر إلى استراتيجية طويلة المدى، وهو ما فعلته عدد من الأندية مع عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش رغم أن كورونا حرمت اللاعب من التألق عقب الرحيل عن المارد الأحمر في يناير الماضي.

وتلقى النادى الأهلى خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، وأبدى ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى استعدادها للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

Advertisements

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائمة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

وشهدت الأيام الماضية تلقى الأهلى عروضاً من عدة أندية، وهو ما سيحسمه النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر الذى سبق وطلب إعادة عمار حمدى قبل أن يؤكد أن عودة اللاعب للقلعة الحمراء مرتبطة بالصفقات التى سيتم حسمها خلال الصيف الجاري.