شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى ينضم لتدريبات الشناوى وربيعة فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد شوقى، نجم وسط الأهلي السابق والمدرب المساعد الحالي لمنتخب مصر تحت 23 سنة، لبعض لاعبى المارد الأحمر خلال خوضهم التدريبات البدنية فى إحدى صالات الجيم، فى إطار خطتهم للحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر السلبى الكبير بفترة توقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتواجد شوقى مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر، ورامى ربيعة مدافع الفريق فى إحدى صالات الجيم، حيث كان يشاركهم فى تدريبات سابقة كل من سعد سمير وكريم نيدفيد اللذين يخوضان تدريبات تأهيل من الإصابة التى تعرضوا لها، حيث كان أجرى سعد سمير جراحة وتر أكيلس، وأجرى نيدفيد جراحة فى غضروف الركبة هو الآخر.

ورفع النادي الأهلي درجة الاستعدادات القصوى لعودة الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا التي ينافس فيها على اللقب خلال النسخة الحالية والتي ينتظر فيها مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة المنتظر.

وأعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية وتوقف كافة الأنشطة الرياضية والبطولات.