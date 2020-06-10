شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة المدير المالى للمصارعة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من القلق فى اتحاد المصارعة بعد اشتباه إصابة إسماعيل لاشين، المدير المالى للاتحاد بفيروس كورونا، بعد ظهور الأعراض عليه، ومن المقرر أن يخضع لتحليل المسحة خلال الساعات المقبلة .

وأكد مصدر باتحاد المصارعة أن المدير المالى سيخضع للمسحة الخاصة بفيروس كورونا للاطمئنان على حالته الصحية، على أن يتم تعقيم مقر الاتحاد، ودراسة الغلق عدة أيام.

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وحاول الخليج 365 التواصل مع عصام النوار رئيس الاتحاد للتأكد من الحالة الصحية للمدير المالى، إلا أنه لم يتم التوصل إليه ولم يرد على هاتفه.

وكان اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، قرر تشكيل شركة مساهمة مع طرح أسهم للمساعدة فى إيجاد طرق شرعية لتمويل احتياجات الاتحاد، على أن يتم إنشاء صندوق للمدربين من الأسهم التى يتم طرحها والتى يسمح فيها للمدربين واللاعبين وكل أفراد وسط المصارعة بشراء أسهم من الشركة على أن يكون الاتحاد مشارك بنصيب فى تلك الشركة، على أن تكون تحت رقابة مالية من وزارة الشباب والرياضة بينما يشرف عليها اتحاد اللعبة.

ويحرص الاتحاد على متابعة لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا.