شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. بالأرقام.. سرينو يصارع موليكا على قيادة هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقت طبول معركة الميركاتو الصيفي مبكراً في القلعة الحمراء، بتردد العديد من الأسماء المرشحة لارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد، في ظل توقف النشاط الرياضي بالموسم الجاري، منذ شهر مارس الماضي بسبب كورونا، وبحث المارد الأحمر عن تدعيم صفوفه بصفقات مميزة لاستكمال التحديات في الموسم الجديد.

وترشحت 5 أسماء للفريق الأحمر، بالإضافة إلى وجود مفاوضات قوية للحصول على خدمات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، إلا أن المغالاة المادية تعيق الصفقة.

ومن بين المرشحين أيضاً، أسامة جلال، رجب بكار، باهر المحمدي، سيرينو، وموليكا.

في الإنفوجراف التالي نستعرض التفاصيل..

Advertisements



