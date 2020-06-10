شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يرد على بيانات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على بيانات النادى الأهلى التي صدرت اليوم، الأربعاء، قائلاً:" هناك حملة واختلاق أزمات أخرى وهمية من النادي الأهلي حتى يتم تشتيت الرأي العام عن الأزمة الأساسية".

وتابع أمير مرتضى، يرجعوا "الهدايا" وبالمرة نفتح ملف وكالة الاهرام للإعلان، ونعرف القضية حصل فيها إيه، وبعد كدة نبقى نشوف موضوع التجاوزات ده"، مضيفا:" هناك حملة للتشويش على اتهامات المستشار تركي آل الشيخ لمجلس إدارة الاهلي واختلاق أزمات أخرى وهمية حتى يتم تشتيت الرأي العام عن الأزمة الأساسية".