شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كرة القدم الأمريكية "طريقة اللعب والقوانين وشروط الملابس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عام 2017 شهدت الملاعب المصرية لأول مرة انطلاق دورى كرة القدم الأمريكية على المعلب الرئيسى بالمركز الأولمبى بالمعادى، بمشاركة ما يقرب من 300 لاعب، يمثلون 5 فرق، وهى فرق (جى يو سى ايجلز - كايرو ولفز - كايرو هيل هاوندز - كايرو بيرز – ام اس ايه تايجز، GUC Eagles - Cairo Wolves - Cairo Bears- Hellhounds - MSA Tigers).

كرة القدم الأمريكية تعتمد على استراتيجية التمركز للاعبين بالإضافة إلى قوتهم البدنية، كما تعتمد أيضاً على بعض الفنيات فى المراوغة ويساعد كل فريق أعضاءه فى المرور عن طريق تشكيل الحواجز البشرية التى تساعد من يمتلك الكرة على اختراق دفاعات الفريق المنافس، كما يمكن للاعبى الفريق ركل الكرة بالقدم حتى تمر من داخل المرمى الذى يتكون من عارضتين ويبعد عن الخط الأخير للمعلب بحوالى 10 متر، ويسمح الاتحاد الأمريكى للعبة لكل بتسجيل 53 عضواً فى الفريق الواحد على أن يكون عدد من اللاعبين منهم على الأقل 47 لاعبا والباقى عبارة عن جهاز معاون وفنى، وأثناء المباراة لا ينزل إلى أرض الملعب إلا 11 لاعباً من كل فريق.

ويكون اللاعبون مقسمين بحسب الوظيفة المطلوبة من كل لاعبن فهناك مثلا الظهير الرباعى وهؤلاء فى الغالب ذوى مهارات عن باقى افراد الفريق لأن وظيفتهم هى تهيئة الفرص أمام زملائهم من الفريق لإحراز الأهداف، وهناك أيضا فريق الدفاع وفريق العمليات الخاصة والمطلوب منه تنفيذ تكتيكات معينة وهناك بعض اللاعبين تكون فائدتهم شغل الأماكن فى حالة إصابة أحد اللاعبين.

شكل الملعب

شكل الملعب

معلب كرة القدم الأمريكية مستطيل الشكل وطوله حسب - مواصفات الاتحاد الأمريكى للعبة - 160 قدما حوالى 120 ياردة وعرضه 53.3 ياردة أو بمعنى أخر الطول 109.7 مترا والعرض 48.8 مترا. أما الخطوط العرضية التى تقسم الملعب فيبعد كل خط عن الأخر 5 ياردات "4.6 مترا"، ويتم ترقيم الخطوط كل 10 ياردات من خط المرمى وحتى خط ال50 ياردة "منتصف الملعب".

وفى الجزء الخلفى من كل منطقة يوجد منطقات المرمى الخاص بالفريق وتسمى القوائم، وترتبط القوائم مع بعضها بعارضة أفقية وترتفع عن مستوى الأرض بحوالى 3.05 متر "10 أقدام" أما عرضها فيساوى 23 قدم و4 إنشات "7.11 متر"وذالك فى المستويات القياسية للاتحاد الأمريكى. وفى الغالب تكون أرضية الملعب من النجيل الصناعى.

ضربة البداية

يبدأ الحكم فى إدارة المباراة برمى العملة المعدنية على سبيل القرعة. حيث كل فريق يختار وجه من أوجه العملة والفريق الفائز يكون عنده ثلاث اختيارات إما أن يكون صاحب ضربة البداية أو يختار الملعب الذى سيبدأ علية ويدافع عن مرماه أو يترك الخيار للفريق المنافس.ثم يصنف الفريقين فى مواجهه بعضهما وفى الأغلب تتكون جملة تكتيكية من اللاعب صاب ضربة البداية حيث يرمى الكرة لزميل له فى الغالب يكون خلفه ثم تبدأ الجمل التكتيكية بينه وبين زملاؤه حتى يصلوا لخط مرمى الخصم.

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سير اللقاء

مباراة كرة القدم الأمريكية تتكون من أربع أشواط وكل شوط 15 دقيقة، حسب لوائح الاتحاد الأمريكى، وتكون هناك استراحة بعد الشوط الثانى تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة حسب قوانين البطولة التى ينظمها الاتحاد، أما خلال الشوط الأول والثانى وخلال الثالث والرابع، يمكن أن يحتسب وقت مستقطع يقوم فيه المدرب بإعطاء بعض النصائح للفريق، ويقوم بتحديد هذا الوقت حكم المباراة.

أما إذا كانت المباراة لا يجب أن تنتهى بالتعادل حسب قوانين المسابقة وحدث تعادل الفريقين خلال أشواط المباراة الأربعة. يحتسب الحكم وقت إضافى لمدة 15 دقيقة ويحتسب الفوز من خلاله بأسلوب الموت المفاجئ، أى حينما يسجل أى فريق منهما هدفا تنتهى المباراة لصالحة فى الحال حتى وإن كان هو صاحب ضربة البداية فى هذا الشوط والفريق الآخر لم يستحوذ على الكرة إطلاقا. اما إذا انتهى الشوط بالتعادل يظل يعاد هذا الشوط حتى يحرز أى فيق منهم هدفا.

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طريقة الأداء

حينما يكون الفرق فى حالة هجوم يحتسب له 4 محولات بمعنى بعد ضربة البداية، لابد أن ينقل الفريق المهاجم الكرة مسافة 10 ياردات على الأقل. وإذا نجح يستمر فى الهجوم أما إذا فشل قبل الـ10ياردات يكون الفريق المنافس قد أفسد الهجمة ويبدأ يستخدم محاولاته الأربعة أما إذا نجح الفريق المهاجم فى عبور ال10 ياردات وفشل فى الاستمرار بعدها، فأنه يستطيع إكمال المحاولة الثانية ولكن يبدأ الرمية من خط أقرب مرمى المنافس بمقدار 10 ياردات - وهكذا حتى يصل إلى خط نهاية الخصم - ولهذا يوضع التقسيم كل 10 ياردات. وتسمى هذه العملية باكتساب الأرض، فهو استطاع أن يتقدم فى أرض الفريق المنافس ويظل يتقدم كل 10 ياردات أو يأخذ الفريق المنافس منه الكرة قبل المرور ليبدأ هو فى التقدم نحو منطقة جزاء المنافس وتستمر المباراة بهذا الشكل حتى يصل فريق لمنطقة جزاء الفريق الآخر ويحرز هدفا.

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إحراز الأهداف

يتم إحراز الأهداف بعدة طرق فى هذه الرياضة وهى :

*لمس الأرض

: وفيه يصل اللاعب إلى خط النهاية الخاص بمنطقة دفاع الخصم ويحصل فى تلك اللحظة على 6 نقاط وليس ضروريا أن يرمى اللاعب الكرة على الأرض ولكن بعض اللاعبين يفعلون هذا من باب الاحتفال بالهدف ، كما يمكن اللاعب فى تلك اللحظة من احراز نقطة إضافية إذا رمى الكرة وعبر المرمى الخاص بالفريق المنافس ويسمى هذا بمكافئة التسديد.

*محاولة التسديد

وفيها يحاول أحد أعضاء الفريق أن يسدد الكرة بقدمه لتمر بين العارضتين وإذا نجح فى ذالك تحتسب 3 نقاط للفريق وغالبا تكون فى حالات إسقاط الكرة أو فى حالات تنفيذ الرميات الحرة الناجمة عن حدوث المخالفات.

*الطريقة النادرة

وهى فى الغالب تحتسب للسلامة وتسمى النادرة لأنها نادرة الحدوث فى الملاعب وتحتسب كنوع من العقاب للفريق المستحوذ على الكرة فى حالة إذا سقطت الكرة قبل خط النهاية أو إذا سدد الكرة نحو القائمين ولمسها أو أستوقفها أحد من الفريق المنافس دون أن تعبر آخر خط فى ملعب الخصم.

ادوات اللعبة

أدوات اللعبة

أولا الكرة تستخدم فى تلك اللعبة كرة بيضاوية الشكل طولها 28 سم وعرضها 18 سم وتزن الكرة حوالى 14 إلى 15 أوقية أى حوالى 397 إلى 425 جراما. أما عن الزى الخاص بتلك الرياضة فهو عبارة عن قميص وشورت طويل ويوضع على القميص رقم اللاعب وأحيانا اسم اللاعب كما يرتدى اللاعبون خوذة للرأس للوقاية والعديد من الملابس الواقية التى تحميهم من الإصابات العنيفة فى تلك اللعبة.