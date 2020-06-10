شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى عيد ميلاد مصطفى عبده: "أحد نجومنا على مر التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفي عبده الذى يوافق اليوم 10 يونيو، بنشر مقطع فيديو قصير له وهو يحمل كأس مصر فى إحدى احتفالات القلعة الحمراء بالتتويج.
وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق وأحد نجومنا على مر التاريخ مصطفى عبده نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".
بدأت مصطفي عبده مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968، ويعد "المجرى" كما تلقبه الجماهير، هو أحد المواهب الكروية التى لا يمكن أن تنساها جماهير الكرة المصرية، وانضم مصطفى عبده إلى ناشئي الأهلى تحت 17 سنة عام 1970 ولعب للفريق الأول بعد سنة واحدة وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبى ودياً باستاد مختار التتش ونجح فى إحراز هدفين ليفوز الأهلى 3/صفر ويبدأ مصطفى عبده رحلة تألقه.
كانت المباراة الرسمية الأولى للمجرى مع الفريق الأحمر، أمام الأوليمبى موسم 1972 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما لينطلق مع الفريق الأول، ويبرز اسمه وينضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1974 تحت قيادة الألمانى ديتر كرامر.
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