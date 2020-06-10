شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: البطولات تنتهى فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، عن الفترة الزمنية التى تستغرقها المباريات المتبقية فى مسابقات وموسم اللعبة حال استئناف النشاط، والتى تحتاج إلى أسبوعين فقط لإكمال المسابقة هذا الموسم.

وقال أبو فريخة، فى تصريحات مع برنامج وان تو عبر اون سبورت الذى يقدمه حازم إمام، إن هناك 7 مباريات متبقية يمكن استكمالها فى أسبوعين، ونكون قد أنهينا كل الدوريات لذلك قررنا العودة، خاصة أن الوضع مختلف فى كرة السلة عنه فى كرة القدم، لأنه فى استطاعتنا أن ننهى المسابقة فى وقت قصير.

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وعن المنتخب قال رئيس اتحاد كرة السلة، إن هناك تصفيات أفريقية، ولا بد أن يعود اللاعبون للتدريبات والاستعداد للتصفيات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند استئناف النشاط والتدريبات.

وكان الاتحاد قد استقر على عدة قرارات، منها تحديد النصف الثانى من شهر أغسطس كموعد مقترح أولى لاستكمال مباريات الدورى (رجال – سيدات) مع استكمال مسابقات الدورى بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أى تغيير و عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب فى كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

من جهته كشف محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن نية مسئولى الاتحاد هى استكمال الموسم بكل مسابقاته، وهو ما خرج وأعلنه مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة من قبل، وفقا لما تعلنه وزارة الشباب والرياضة. وعن تتويج الزمالك باللقب لهذا الموسم إذا تم الإعلان عن إلغاء النشاط، قال عبد المطلب، "اللائحة مفيهاش هذا البند".