شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينتظر القرار النهائى لبتروجت فى بيع كريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو سموحة القرار النهائى من نظرائهم فى بتروجت ، من أجل معرفة طلباتهم المادية نظير الإستغناء عن كريم طارق صانع ألعاب الفريق البترولى الذى تنتهى إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى بعدما اخبر اللاعب مسئولو بتروجت برغبته بعدم اللعب مع الفريق بدورى القسم الثانى وضرورة مناقشة العروض التى وصلته من بعض أندية دورى الأضواء والشهرة مثل سموحه وطلائع الجيش .

ويدرس مسئولو بتروجت العروض بشكل كافى لإختيار افضلها من حيث الناحية المادية فى ظل رغبة الإدارة بتسويق اللاعب بشكل جيد .

من ناحية أخرى، أكد حمادة صدقي أن رغم توقف النشاط الكروي في مصر والعالم إلا أن فريقه يداوم على خوض التدريبات المنزلية، كاشفاً أنه يتابع استعدادات اللاعبين استعداداً لاستئناف النشاط بالفيديو كونفرنس، وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم عمر :"لاعبو سموحة تنازلوا من انفسهم عن أجزاء من مستحقاتهم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والجهاز الفنى يتقاضى نصف راتبه منذ شهور تقديراً للأزمة الراهنة وسط تفاهم وتقدير من جميع عناصر المنظومة فى النادى حتى تعود الامور لطبيعتها فى أقرب فرصة".

وأضاف حمادة صدقي أن اللوائح تمنع تتويج الأهلي بالدوري خاصة وأن هناك دور كامل وبالتالي فهناك فرصة لعدد من الفرق الأخري للتتويج بالمسابقة منها المقاولون العرب والزمالك وبيراميدز، معلقاً :"طيب لو الأهلي خد الدوري مين كدا هيهبط؟"