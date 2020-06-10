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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة والرياضة يتحملان تكلفة الإجراءات الطبية لكورونا حال عودة الدوري، والأهلي يكشف حقيقة العروض المحلية لضم صالح جمعة فى الصيف.محمد إبراهيم يعرض على الأهلي الانضمام له مجاناً في الصيف
عرض محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق على الأهلي الانضمام له مجاناً بداية من الموسم المقبل، رغم امتداد عقده مع الفريق الفيومي لمدة موسم إضافي، إلا أن صانع الألعاب الدولي يُخطط لفسخ عقده مع المقاصة، خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ 8 أشهر كاملة، وهو الأمر الذي لن تعترضه إدارة المقاصة خاصة وأن قيمة عقد محمد إبراهيم تفوق ميزانية النادي الذي يعاني من أزمة مادية حالياً، حيث يحصل اللاعب على 3 ملايين ونصف في الموسم الجاري بينما ترتفع قيمة عقده في الموسم المقبل لـ4 ملايين جنيه.
أكد مسئولو النادى الأهلى أن صالح جمعة لاعب الفريق لم يتلق عروضاً رسمية من أندية محلية، وأن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادٍ بالدورى المحلى فى ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفنى سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادى أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب.
الأهلي يضع شرطين للموافقة على رحيل أجاي في الصيف
وضع مسئولو الأهلي شرطين لرحيل النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق ، هما النجاح في التعاقد مع الثنائي جاكسون موليكا هداف مازيمبي أوالأورجوياني سيرينو جناح صن داونز خاصة في حالة إقرار لائحة تقليص عدد الأجانب بداية من الموسم الجديد من 5 إلى 3 لاعبين، في الوقت الذي لن تقبل إدارة الأهلي بمبلغ أقل من 5 ملايين دولار لبيع النجم النيجيري.
تلقى النادى الأهلى خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، وأبدى ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى استعدادها للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.الأهلي يكشف حقيقة العروض المحلية لضم صالح جمعة فى الصيف
وافقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة في حالة موافقة الحكومة المصرية علي عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة وتحديدا منتصف شهر يوليو المقبل، خاصة وان أغلب الاندية أبدت رفضها لفكرة تحمل التكلفة المادية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها منذ توقف النشاط منتصف شهر مارس الماضي .محمد مصيلحى: الزمالك طلب 48 مليون جنيه للاستغناء عن سيسيه
أكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار، ما يعادل 48 مليون جنيه مصرى، مقابل الاستغناء عن خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، وقال مصيلحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت، "لدينا رغبة فى استمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز وكذلك رزاق سيسيه الذى يجمعنى به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت فأرسل لى صورة المولود، وأبلغنى أكثر من مرة أنه يرغب فى الاحتراف فى برشلونة الإسبانى مستقبلا وأنه حابب يكمل مع الاتحاد السكندرى ومرتاح معنا".
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