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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة والرياضة يتحملان تكلفة الإجراءات الطبية لكورونا حال عودة الدوري، والأهلي يكشف حقيقة العروض المحلية لضم صالح جمعة فى الصيف.

محمد إبراهيم يعرض على الأهلي الانضمام له مجاناً في الصيف

عرض محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق على الأهلي الانضمام له مجاناً بداية من الموسم المقبل، رغم امتداد عقده مع الفريق الفيومي لمدة موسم إضافي، إلا أن صانع الألعاب الدولي يُخطط لفسخ عقده مع المقاصة، خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ 8 أشهر كاملة، وهو الأمر الذي لن تعترضه إدارة المقاصة خاصة وأن قيمة عقد محمد إبراهيم تفوق ميزانية النادي الذي يعاني من أزمة مادية حالياً، حيث يحصل اللاعب على 3 ملايين ونصف في الموسم الجاري بينما ترتفع قيمة عقده في الموسم المقبل لـ4 ملايين جنيه.

الأهلي يكشف حقيقة العروض المحلية لضم صالح جمعة فى الصيف

أكد مسئولو النادى الأهلى أن صالح جمعة لاعب الفريق لم يتلق عروضاً رسمية من أندية محلية، وأن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادٍ بالدورى المحلى فى ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفنى سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادى أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب. الأهلي يضع شرطين للموافقة على رحيل أجاي في الصيف الأهلي يضع شرطين للموافقة على رحيل أجاي في الصيف وضع مسئولو الأهلي شرطين لرحيل النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق ، هما النجاح في التعاقد مع الثنائي جاكسون موليكا هداف مازيمبي أوالأورجوياني سيرينو جناح صن داونز خاصة في حالة إقرار لائحة تقليص عدد الأجانب بداية من الموسم الجديد من 5 إلى 3 لاعبين، في الوقت الذي لن تقبل إدارة الأهلي بمبلغ أقل من 5 ملايين دولار لبيع النجم النيجيري. Advertisements

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