شكرا لقرائتكم خبر عن بيان .. الأهلي يتقدم بمذكرة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي تقدم بمذكرة، اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور .
وتطرقت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي خلال الإجتماع أيضًا إلى نظام مسابقات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد، والموعد المناسب لانطلاق الأدوار الأولى من البطولتين.
واستقرت اللجنة على بعض التوصيات بخصوص كل ما سبق الإشارة إليه، وسيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة اللعبة وتحافظ عليها فنيًّا وتسويقيًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان .. الأهلي يتقدم بمذكرة لمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.