شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤجل صرف نسب مشاركة اللاعبين لحين تحديد مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى بيراميدز على تأجيل صرف نسبة مشاركة اللاعبين فى الموسم الحالى، المتوقف بسبب انتشار فيرس كورونا، لحين تحديد مصير مسابقة الدورى سواء بالاستئناف أو الإلغاء لصعوبة استكمال الدورى فى ظل تلك الظروف وضيق الوقت.

وترغب إدارة بيراميدز فى خصم نسبة المشاركة من اللاعبين فى حال عدم استكمال الدورى، خاصة أن النادى السماوى رفض المساس بمرتبات اللاعبين وقرر منح كل منهم قيمة عقده كاملة، بغض النظر عن استكمال الموسم من عدمه، لاسيما أنه تم تقسييم آخر شهرين فى المرتب على 4 أشهر بحيث يحصل كل لاعب على نصف راتبه فى شهر على مدار 4 دفعات.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهران لم يحصلوا عليهما قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.

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وكان هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز أكد أن قيمة العقود التى كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه، كانت تحمل ارقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أى علاقة بالامر، وكشف أن قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلى والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث أن كل لاعب سيختار الأهلى او الزمالك فى حالة تساوى القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسى فى قيام بيراميدز بعرض مبالغ اعلى من الأهلى والزمالك على الاعبين لتكون مغرية لهم.

وأضاف هانى سعيد أن قبوله منصب المدير الرياضى للنادى جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى والذى عرض إمكانية وجودى فى المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدى رغبة حينها فى إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفنى بعيدا عن العمل الإداري.