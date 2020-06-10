شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو الزمالك الزمن لإنهاء ملف تمديد تعاقد الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، للاستمرار مع القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، ويستغل المسئولون فترة توقف النشاط الكروى الحالية بسبب كورونا لإسدال الستار على هذا الملف، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تولى كارتيرون تدريب الزمالك؟

ج: تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، ليستمر لمدة 6 أشهر، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى المصرى، على الترتيب، كما تأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، حيث كان من المقرر إقامة مباراتى الذهاب والعودة لهذا الدور خلال شهر مايو الجارى، قبل تأجيلهما لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

س: ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك ؟

ج: تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات من بينها 4 تعادلات انتهت سلبيًا دون إحراز أى أهداف وهُزم فى مباراتين، من بينها هزيمة أمام الترجى التونسى لم يسجل فيها أى أهداف، بخلاف الهزيمة الاعتبارية أمام الأهلى بنتيجة 2 / 0، كعقوبة لعدم ذهاب الفريق إلى الملعب فى بطولة الدوري ، وسجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

س : متى ينتهى تعاقد كارتيرون مع الزمالك؟

ج : يرتبط المدرب الفرنسي كاتيرون بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم وحال إلغاء الدوري، سيتم توقيع العقد الجديد على الفور بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى حول كافة البنود الخاصة بتجديد تعاقده.

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س: ما هى تطورات تمديد تعاقد كارتيرون مع الزمالك؟

ج: كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض وجهازه الفني، السبت المقبل، من أجل تجديد تعاقد المدرب الفرنسي لمدة موسم واحد، على أن يشهد العقد الجديد زيادة 20 % بعد إنجازاته مع الفارس الأبيض، وسوف تمنح الإدارة البيضاء المدرب الفرنسي الراتب فور توقيع العقد.

س: وما هى مكاسب الزمالك من تمديد تعاقد كارتيرون؟

ج : أهم مكاسب الزمالك من تجديد تعاقد كارتيرون هو الاستقرار الفني، حيث اعتاد اللاعبون على فكر المدير الفني بالإضافة إلى معرفة المدير الفني كل لاعبي الفريق وإمكانياتهم وتعايش معهم لشهور عديدة جعلت علاقة صداقة قوية بينه وبين اللاعبين، والمكسب الثاني للزمالك سيتمثل في التعاقدات الجديدة ، حيث يوفر تواجد كارتيرون لموسم جديد، أن يتم التعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق فقط، حيث يضع كارتيرون يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق بخلاف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد سيحتاج لوقت حتى يتعرف على اللاعبين وإمكانياتهم وحاجة الفريق فى الموسم الجديد.

المكسب الثالث للزمالك سيكون فى اللاعبين الراحلين عن الفريق بالموسم المقبل، حيث سيتم اختيار الراحلين بناءً علي تجارب كثيرة طوال الموسم تحت إشراف كارتيرون، أما فى حال التعاقد مع مدير فني جديد فإن هناك بعض اللاعبين قد يرحلون دون الحصول على فرصة للحكم على مستواهم من جانب المدير الفنى الجديد.

المكسب الرابع هو فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سيستفيد الزمالك من فترة الإعداد كاملة فى حال استمرار المدير الفني كارتيرون، أما فى حال التعقد مع مدير فني جديد يستغرق جزءاً من فترة الإعداد للتعرف على اللاعبين وتحقيق تجانس بين فكره وفكر اللاعبين ما يعرض الفريق لهزة فنية فى بداية الموسم.