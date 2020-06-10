محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، إصابته ابنته بفيروس كورونا كوفيد-19.
وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "إصابة ابنتي بكورونا والحمد لله".
وأضاف الغندور في تدوينة أخرى: "أعتذر عن عدم الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بفيروس كورونا وربنا يحفظ الجميع".
ويتناقش الحكومة موقف استئناف النشاط مرة أخرى، بعد توقف وصل لـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا.. ويعتذر عن عدم الظهور إعلاميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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