الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا.. ويعتذر عن عدم الظهور إعلاميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، إصابته ابنته بفيروس كورونا كوفيد-19.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "إصابة ابنتي بكورونا والحمد لله".

وأضاف الغندور في تدوينة أخرى: "أعتذر عن عدم الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بفيروس كورونا وربنا يحفظ الجميع".

ويتناقش الحكومة موقف استئناف النشاط مرة أخرى، بعد توقف وصل لـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.