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بريميرليج يعلن وجود عينة إيجابية وحيدة في الجولة السابعة من اختبارات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الممتاز "بريميرليج"، عن وجود حالة إيجابية وحيدة خلال الجولة السابعة من اختبارات الكشف عن فيروس المستجد (كوفيد-19).

ويستعد الدوري الإنجليزي لاستئناف نشاطه مرة أخرى في الـ17 من الشهر الجاري، بعد توقفه لمدة 3 أشهر تقريباً بسبب انتشار وباء كورونا.

وأصدرت الرابطة بياناً رسمياً تؤكد فيه وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا، خلال إجراء اختبارات الجولة السابعة للكشف عن الفيروس بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

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وقال بيان بريميرليج أنه تم إجراء 1213 اختبار لفيروس كورونا في يومي 8 و9 يونيو خلال الجولة السابعة، وظهرت حالة إيجابية وحيدة.

وأجرت الرابطة 6 جولات سابقة لاختبار كورونا، ظهرت فيه 13 حالة إيجابية و6261 حالة سلبية.

وأشارت الرابطة إلى أنه سيتم عقد جولة ثامنة للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، وستكشف عن نتائجه لاحقاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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