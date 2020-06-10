الخطيب يتقدم بثلاثة بلاغات ضد مرتضى منصور للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن تقدم رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، بثلاثة بلاغات جديدة ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بسبب التصريحاته التي خرج بها مؤخرًا.

وقال الموقع الرسمي للأهلي اليوم الأربعاء أن البلاغات الثلاثة ضد رئيس الأهلي أتت بسبب :"تجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري."

وطلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك.

وجاء نص بيان الأهلي كما يلي:

تقدم المستشار القانوني للنادي، وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، بثلاثة بلاغات جديدة إلى معالي المستشار النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.

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وجاء في البلاغات أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢ بتاريخ اليوم ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات.

وطلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي ومجلس إدارته قد تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، وما زالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها، نظرًا لأن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية، وهناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري.

لكن ولأن النادي الأهلي يحافظ على ثوابته التاريخية لا يزال يتمسك بسلك الطرق القانونية للحصول على حقوقه المشروعة، وهو ما دفع الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم ثلاثة بلاغات جديدة اليوم، مدعومة بالمستندات التي تتضمن كل الإساءات التي جاءت على لسان رئيس الزمالك بحق الأهلي ومسئوليه.