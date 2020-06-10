الزمالك يشكو قناة الأهلي للأعلى للإعلام : "مأجور أساء للنادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تقدمه بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الأهلي.

وقال مرتضى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن قناة الأهلي استضافت أحد الأشخاص الذي أساء لنادي الزمالك ومجلس إدارته، واصفا إياه بـ"المأجور".

كما هاجم رئيس الزمالك ما يُقدم عبر قناة الأهلي: "أتقدم ببلاغ للأعلى للإعلام ضد السفالة والانحطاط والقاذورات التي تتناولها قناة الأهلي".

وكان الأهلي تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام لتنظيم الإعلام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، لما وصفته بتجاوزاته الخارجه وخوضه في الأعراض وتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسؤولي الأهلي.