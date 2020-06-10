موعد الإعلان عن الحكم النهائي في استئناف مانشستر سيتي ضد عقوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، أن الحكم النهائي في استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سيكون في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.
وكان "يويفا" قرر معاقبة مانشستر سيتي بعدم المشاركة في البطولات القارية لمدة عامين لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وأصدرت المحكمة الرياضية بياناً رسمياً اليوم الأربعاء، تؤكد فيه انتهاء جلسات سماع استئناف النادي الإنجليزي: "اختتمت جلسة الاستماع في المحكمة بين مانشستر سيتي والاتحاد الاوروبي اليوم في الساعة 4:15 مساء".
وأضاف البيان: "عقدت الجلسات التي بدأت في 8 يونيو عن طريق الفيديو، وفي نهاية الجلسة، أعرب الطرفان الاتحاد الأوروبي ومانشستر سيتي عن ارتياحهما لسير الإجراءات".
واختتمت المحكمة الرياضية بيانها: "ستبدأ لجنة المحكمين مداولاتها لإعداد القرار، ومن المتوقع صدور القرار خلال النصف الأول من يوليو 2020، وسيتم الإعلان عن الموعد بالضبط مسبقاً".
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