أعلن نادي شالكه الألماني، أن لاعبه الإسباني عمر ماسكاريل سيخضع لعملية جراحية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، بعد أن أجرى اللاعب بعض الفحوصات الطبية والتأكد من عدم جدوى للعلاج التقليدي. والتأكد من عدم جدوى للعلاج التقليدي. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب عمر ماسكاريل سيخضع لعملية جراحية بسبب العضلة الضامة، ولم يتم تحديد موعد العملية حتى الآن. ولم يتم تحديد موعد العملية حتى الآن. ويغيب عمر ماسكاريل البالغ من العمر 27 عامًا يغيب منذ فترة عن صفوف شالكه، الذي لم يحقق أي انتصار خلال 12 مباراة متتالية في بطولة الدوري الألماني الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم شالكه يخضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.