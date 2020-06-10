إصابة ابنة خالد الغندور بفيروس كورونا

أعلن الاعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 19. ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إصابة ابنتي بكورونا والحمد لله"، كما اعتذر عن عدم الظهور في حلقة اليوم من برنامج زملكاوي. التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إصابة ابنتي بكورونا والحمد لله"، كما اعتذر عن عدم الظهور في حلقة اليوم من برنامج زملكاوي.

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