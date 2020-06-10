إنتر ميلان يحدد سعر بيع لاعبه إلى ريال مدريد

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي السعر المحدد للاستغناء عن السلوفاكي ميلان سكرينار مدافع الفريق، الذي يهتم نادي ريال مدريد الإسباني طوال الفترة الماضية بالتعاقد معه، كبديل محتمل للقائد سيرجيو راموس بعد تقدمه في السن.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إنتر ميلان وضع 80 مليون يورو قيمة الاستغناء عن لاعبه السلوفاكي ميلان سكرينار مدافع الفريق، ليعطي الضوء الأخضر إلى ريال مدريد من أجل التعاقد معه.
وبخلاف نادي ريال مدريد هناكبعض الأندية الكبرى الأخرى التي ترغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي، في حين اللاعب صاحب الـ25 عامًا لديه عقد حتى عام 2023 مع إنتر ميلان في الوقت الذي يتمسك فيه أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري به.
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