وزراء الشباب والرياضة والاعلام يبحثان سبل التعاون

عقد منذ قليل بمقر وزارة الدولة للإعلام اجتماع بين أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبحث طرق التعاون فى حالة عودة النشاط الرياضى وكيفية التعامل معه إعلامياً.

كما تم بحث سبل التعاون بين الوزارتين فى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، ودعم الشباب بمجموعة من النماذج المشرفة والتى تمثل قيمة كبيرة لديهم ليس فقط فى المجال الرياضى وانما فى

مختلف المجالات، وكذلك عمل حملات توعية لزيادة الوعى لدى الجمهور ومخاطبة الشباب بطرق مختلفة.

يأتى ذلك ضمن سياسة وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع الوزارات الأخرى فى مسألة رفع الوعى لدى المواطنين، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع وزراء آخرين خلال المرحلة القادمة.