عقد منذ قليل بمقر وزارة الدولة للإعلام اجتماع بين أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبحث طرق التعاون فى حالة عودة النشاط الرياضى وكيفية التعامل معه إعلامياً.
كما تم بحث سبل التعاون بين الوزارتين فى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، ودعم الشباب بمجموعة من النماذج المشرفة والتى تمثل قيمة كبيرة لديهم ليس فقط فى المجال الرياضى وانما فىمختلف المجالات، وكذلك عمل حملات توعية لزيادة الوعى لدى الجمهور ومخاطبة الشباب بطرق مختلفة.
يأتى ذلك ضمن سياسة وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع الوزارات الأخرى فى مسألة رفع الوعى لدى المواطنين، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع وزراء آخرين خلال المرحلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء الشباب والرياضة والاعلام يبحثان سبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.