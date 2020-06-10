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مهاجم إسبانيول على رادار وولفرهامبتون الإنجليزي

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن وجود مفاوضات من جانب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للتعاقد مع الدولي الصيني وو لي مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، لضمه خلال الميركاتو المقبل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28

عامًا إلى إسبانيول في ديسمبر 2019 في صفقة بقيمة 2 مليون يورو من شنغهاي الصيني - حيث سجل 169 هدفًا خلال عشر سنوات وأصبح نجمًا على المستوى الدولي حيث أحرز 18 هدفًا في 67 مباراة دولية.

كانت نية وو لي البقاء في نادي إسبانيول بغض النظر عما إذا نجح الفريق في النجاة من الهبوط أم لا، لكنه قد يكون الآن في طريقه للانتقال إلى الممتاز.

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