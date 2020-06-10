الأوليمبية تجهز مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا

تقوم اللجنة الأوليمبية المصرية بتجهيز مبنى الاكاديمية الرياضية ليكون مستشفى عزل للرياضيين المصابين بكورنا . وأنهت اللجنة استعدادتها لتجهيز المبني وتنتظر الموافقة الرسمية من وزير الرياضة للبدأ في تنفيذ التجهيزات واستقبال الحالات .

يأتي ذلك في اطار الدورالمجتمعي للمؤسسات الرياضية والوقوف بجانب الدولة المصرية والشعب باكمله في هذه المحنة . واستقبال الحالات .يأتي ذلك في اطار الدورالمجتمعي للمؤسسات الرياضية والوقوف بجانب الدولة المصرية والشعب باكمله في هذه المحنة .

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