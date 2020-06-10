مصطفي محمد نجم الزمالك يحتفل بزفافه

احتفل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بزفافه . وحصل مصطفى محمد على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وكذلك استغلالًا لتوقف النشاط حاليًا. الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وكذلك استغلالًا لتوقف النشاط حاليًا. واقتصر حفل الزفاف على التواجد الأسري وبعض المقربين من اللاعب فقط طبقًا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقًا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.

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