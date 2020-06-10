الزمالك يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد التجاوزات التي تتناولها قناة الأهلي. المجلس الأعلى للإعلام ضد التجاوزات التي تتناولها قناة الأهلي. جاء بلاغ مجلس الزمالك ضد قناة الأهلي بسبب استضافتها أحد الأشخاص للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

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