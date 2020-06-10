اتحاد الكرة يحتفي بذكرى ميلاد نجم المنتخب السابق محمد عمارة

احتفى الاتحاد المصري لكرة القدم بذكرى ميلاد نجم المنتخب السابق والنادي الأهلي محمد عمارة، التي تحل اليوم الأربعاء. وضع الاتحاد المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا لنجم المنتخب السابق محتفيًا بذكرى ميلاده، كما ابرز محطاته الكروية خلال مشواره الكروي داخل الملاعب ، وكتب كالتالي:" في مثل هذ اليوم ١٠ يونيو ١٩٧٤، ولد محمد عمارة النجم الأسبق لمنتخب مصر وأندية بلدية المحلة والأهلي وهانزا روستوك الألماني والمصري، والذي حقق مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية ١٩٩٨، وتوج مع المنتخب الأولمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية ١٩٩٥". لنجم المنتخب السابق محتفيًا بذكرى ميلاده، كما ابرز محطاته الكروية خلال مشواره الكروي داخل الملاعب ، وكتب كالتالي:" في مثل هذ اليوم ١٠ يونيو ١٩٧٤، ولد محمد عمارة النجم الأسبق لمنتخب مصر وأندية بلدية المحلة والأهلي وهانزا روستوك الألماني والمصري، والذي حقق مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية ١٩٩٨، وتوج مع المنتخب الأولمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية ١٩٩٥".

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