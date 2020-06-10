رئيس الأهلي محمود الخطيب يشارك في اجتماع لجنة الأندية بـ “الكاف”

شارك رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الذي أقيم اليوم عن طريق خاصية الفيديو “كونفرانس”

وظهر محمود الخطيب للمرة الأولى في اجتماع لجنة الأندية بـ “الكاف” عقب اختياره من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي مؤخرا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في وقت سابق، استئناف بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، وعدم الغائهما، بعد توقف كلتا البطولتين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد

وناقش اجتماع لجنة الأندية الذي عقد ظهر اليوم عبر خاصية “الفيديو “كونفرانس” تفاصيل اقامة الدورين نصف النهائي والنهائي الخاص ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

وطرحت اللجنة التصور الكامل لاستئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية، من حيث مواعيد المباريات، والملاعب التي سوف تستضيفها.

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وكان الكاف قد وضع خارطة طريق لاستئناف بطولة دوري الأبطال، حيث حدد الملاعب والمواعيد المقترحة لمباراتي دور نصف النهائي، ومباراة النهائي.

السيناريو الأول هو إقامة مباراتي الذهاب احد ايام 31 يوليو و1و2 اغسطس والاياب 7و8و9 اغسطس على أن يلعب النهائي يوم 28 اغسطس.

السيناريو الثاني: اقامة مباراتي الذهاب احد ايام 4 أو 5 أو 6 سبتمبر والاياب 11 أو 12 أو 13 سبتمبر، على أن يُلعب النهائي يوم 25 سبتمبر.

وحدد الكاف موعد نهائي الكونفدرالية، حيث تقرر اقامة النهائي يوم 23 اغسطس في حالة اقامة نهائي دوري الأبطال يوم 28 من الشهر ذاته، على أن يقام يوم 21 سبتمبر في حالة اقامة نهائي دوري الأبطال يوم 25 من الشهر ذاته.

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