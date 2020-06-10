سولشاير يحلم بعودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

صرح المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير، بأنه يحبذ فكرة العمل من جديد مع الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، خاصة أنه قد سبق ولعب بجواره في صفوف الشياطين الحمر.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات نقلتها صحيفة الصن البريطانية: “لا تنسوا بأنني لعبت إلى جوار كريستيانو، وهو اللاعب الأفضل في العالم، وبالتالي لا أمانع تواجده في فريقي الآن”.

ويرغب سولشاير في استعادة خدمات رونالدو من جديد، وذلك لتحمسه الشديد لقيادة لاعب بقدرات البرتغالي، خاصة وأنه على دراية كاملة بقوة وتأثير وجود صاروخ ماديرا بين صفوف أي فريق، باعتباره كان أحد زملائه في وقت سابق قبل الاعتزال.

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ويكن النرويجي احترامًا كبيرا للنجم البالغ من العمر 35 عاما، وللطريقة التي انتهجها ليتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، ويصبح الهداف التاريخي لكل من منتخب البرتغال، وريال مدريد، بالإضافة إلى الكثير من الألقاب الجماعية والجوائز والفردية.

واختتم سولشاير تصريحاته، بقول: “يمكن للجميع رؤية أنه لم يسمح لأي شيء يعترض طريقه كي يصبح اللاعب الأفضل في العالم، عليك أن تقوم بالكثير من التضحيات، وهو قام بذلك”.

جديد بالذكر، أن كريستيانو رونالدو، كان قد أكد في وقت سابق، على عدم وجود نية للرحيل عن يوفنتوس الإيطالي، حيث يشعر بالراحة في إيطاليا، ويتطلع لإنهاء مسيرته بين صفوف السيدة العجوز.

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