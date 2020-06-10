مدافع توتنهام على رادار الإنتر

يخطط المدير الفني لنادي الإنتر الإيطالي، أنطونيو كونتي، للتعاقد مع مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يان فيرتونخين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إدارة النيراتزوري ستتحرك من أجل التعاقد مع المدافع البلجيكي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري.

وقد يواجه الإنتر منافسة من نادي العاصمة الإيطالية روما، الذي ارتبط بدوره بالتعاقد مع فيرتونخين، إلا أن الصحيفة الإيطالية أكدت تصدر أبناء الشمال الأيطالي سباق التوقيع مع اللاعب البلجيكي حتى اللحظة.

وشارك فيرتونخين في 26 مباراة هذا الموسم بقميص توتنهام بجميع المسابقات، نجح خلالها في هز الشباك مرتين، فيما استطاع صناعة هدفًا في مناسبة واحدة.

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