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مدافع توتنهام على رادار الإنتر

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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يخطط المدير الفني لنادي الإنتر الإيطالي، أنطونيو كونتي، للتعاقد مع مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يان فيرتونخين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إدارة النيراتزوري ستتحرك من أجل التعاقد مع المدافع البلجيكي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري.

وقد يواجه الإنتر منافسة من نادي العاصمة الإيطالية روما، الذي ارتبط بدوره بالتعاقد مع فيرتونخين، إلا أن الصحيفة الإيطالية أكدت تصدر أبناء الشمال الأيطالي سباق التوقيع مع اللاعب البلجيكي حتى اللحظة.

وشارك فيرتونخين في 26 مباراة هذا الموسم بقميص توتنهام بجميع المسابقات، نجح خلالها في هز الشباك مرتين، فيما استطاع صناعة هدفًا في مناسبة واحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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