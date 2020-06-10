بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في كأس ألمانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وإنتراخت فرانكفورت” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2020 في نصف نهائي كأس ألمانيا.

المباراة التي ستذاع على قناة سكاي سبورت الألمانية 1، ستنطلق في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز أرينا”، بإدارة من الحكم الألماني “ماركو فريتز”.

يستقبل “بايرن ميونخ” نظيره “فرانكفورت” في معقله “أليانز أرينا” في اخر مباريات دور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا.

ويسعى الفريق البافاري إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة “باير ليفركوزن” الذي تأهل على حساب مفاجئة البطولة “ساربروكين” الذي ينشط في دوري المناطق الألمانية.

وتأهل بايرن ميونخ إلى هذا الدور بعد تغلبه على “شالكه” بهدف نظيف في دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيلتينس ارينا”.

في المقابل يدخل “إنتراخت فرانكفورت” المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من ملعب بايرن ميونخ، من أجل تعويض خيبة الفريق في الدوري الألماني، حيث يقبع في المركز الـ 11 بعدما جمع 35 نقطة فقط من 30 مباراة.

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وكان فرانكفورت قد تأهل إلى هذا الدور على حساب “فيردر بريمن” بعدما انتصر عليه بهدفين نظيفين احرزهم “أندريه سيلفا ودايتشي كامادا”.

يذكر ان إنتراخت فرانكفورت قد حقق لقب كأس ألمانيا 2018 على حساب بايرن ميونخ بعد تغلبهم عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهذه اخر مباراة جمعت الفريقان في المسابقة المعروفة في ألمانيا باسم “DFB-Pokal”.

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بايرن ميونخ 0-0 فرانكفورت

ملعب أليانز آرينا (ميونخ)

نصف نهائي كأس ألمانيا

تبدأ بعد قليل..

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