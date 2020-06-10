آرسنال يلقي بورقته الأخيرة في ملف تمديد عقد أوباميانج

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية، أن إدارة الجانرز ترغب في استخدام والد أوباميانج لإقناع نجله بالبقاء مع آرسنال.

وارتبط اسم النجم الدولي الجابوني “بيير إيمريك أوباميانج” بالرحيل عن صفوف المدفعجية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك وسط اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي لضمه، أبرزهم ريال مدريد الإسباني، والإنتر الإيطالي.

وسينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال صيف عام 2021، لذلك تتمنى إدارة النادي اللندني تمديد عقده، للبقاء لفترة أطول مع الفريق.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن إدارة آرسنال ستلعب بورقتها الأخيرة، وهي والد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، لإقناع هداف الفريق بالبقاء.

ووفقًا للصحيفة فإن إدارة النادي ستستغل علاقتها المميزة مع والد أوباميانج، وستتحدث معه حول إمكانية إقناع ابنه بالاستمرار مع الفريق، وتجاهل العروض الأخرى المقدمة إليه.

يُذكر أن النجم الجابوني قد شارك حتى الآن مع آرسنال في 32 مباراة هذا الموسم حتى الآن، ونجح في تسجيل 20 هدفاً.

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