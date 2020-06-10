كانتي يتراجع عن قراره وينضم إلى تدريبات تشيلسي الجماعية

عاد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، نجولو كانتي إلى التدريب بشكل كامل مع الفريق أمس الثلاثاء قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو الجاري.

وكان النجم الفرنسي يتدرب منفرداً في مركز كوبهام التابع للنادي اللندني بعد أن أبدى بعض المخاوف بشأن سلامته في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث منحته إدارة البلوز إجازة حتى تنقشع مخاوفه.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا للتدريبات الكاملة مع فريق المدرب فرانك لامبارد، ويتوقع أن يلعب كانتي دوراً محورياً في الجولات التسعة الأخيرة من الموسم.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: “انضم كانتي إلى الفريق وقام بالعديد من المهام التدريبية المختلفة، بدا لاعب الوسط في كامل تركيزه قبل أن يحرز هدفاً بتسديدة ذكية خلال التدريبات”.

وسيستأنف أسود لندن الموسم بمواجهة أستون فيلا في 21 يونيو من هذا الشهر، ويحتل تشيلسي الذي يسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل المركز الرابع، متفوقاً بثلاث نقاط على صاحب المركز الخامس، مانشستر يونايتد.

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