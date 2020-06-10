“الفيفا” يُشجع اللاعبين على تكريم “جورج فلويد” عبر بيان رسمي

شجّع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، البوادر التي قام بها نجوم اللعبة في الأيام الأخيرة، من أجل نبذ العنصرية، وتكريم ذكرى رحيل الشاب الأمريكي “جورج فلويد”.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانًا صحفيًا جاء فيه التالي “يدرك الاتحاد الدولي لكرة القدم تمامًا عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها العديد من لاعبي كرة القدم في ضوء الظروف المأساوية لقضية جورج فلويد، وقد أعربت الفيفا مراراً وتكراراً عن معارضتها الحازمة للعنصرية والتمييز من أي نوع وعززت مؤخراً قواعدها التأديبية بهدف المساعدة في القضاء على مثل هذا السلوك”.

وتابع “شجع الفيفا بنفسه العديد من الحملات المناهضة للعنصرية التي تحمل في كثير من الأحيان رسالة مناهضة للعنصرية في المباريات التي تنظم تحت رعايته، تطبيق قوانين اللعبة التي وافق عليها إيفاب متروك لمنظمي المسابقات التي يجب أن تستخدم الحس السليم وأن تأخذ في الاعتبار السياق المحيط بالأحداث”.

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وصرح رئيس الاتحاد “جياني إنفانتينو” قائلاً “لتجنب أي شكوك، في منافسات الفيفا، فإن المظاهرات الأخيرة للاعبين في مباريات البوندسليجا تستحق التصفيق وليس العقاب، يجب علينا جميعا أن نقول لا للعنصرية وأي شكل من أشكال التمييز والعنف”.

وتضامن نجوم كرة القدم في كافة أنحاء العالم مع الأمريكي “جورج فلويد”، والذي راح ضحية عنف رجل شرطة أمريكي في ولاية “مينيسوتا”، وتسبب في موجة اعتراض عارمة بدأت من أمريكا وانتقلت إلى العالم أجمع.

وكان على رأس المعترضين الأسطورة “ليونيل ميسي” الذي وضع صورة سوداء على حسابه الشخصي عبر انستغرام للتضامن مع رحيل الشاب أسمر البشرة، وبجانب الاحتجاجات الافتراضية، قام نجوم بتوجيه رسائل في الملعب، من خلال الاحتفال بالأهداف ومن ضمنهم الموهبة الصاعدة “جادون سانشو” رفقة بوروسيا دورتموند.

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