رياضة | بالأرقام.. أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الأهلي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لازالت الأمور معلقة حتى الآن، ولم يتخذ المسئولون أي قرار بشأن عودة النشاط الرياضي في مصر، بعد أن توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وهناك العديد من التقارير الصحفية التي ترجح الغاء الموسم الحالي، وذلك بسبب الحالة الصحية في البلاد والتي تزداد كل يوم، وقد أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حال أجل النشاط مرة أخرى سيضطر إلى الإلغاء.

ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الأهلي برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 46 هدف، ودخل مرماه 4 أهداف فقط.

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السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يلجأ في معظم الوقت إلى سياسية التدوير من أجل إشراك معظم العناصر المتواجدة في قائمة الفريق، مع تثبيت البعض.

ويرصد الخليج 365 الرياضي أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الأهلي في الموسم الحالي

1- محمد الشناوي حارس المرمى، بعدد 27 مباراة، بعدد دقائق 2430، دخل مرماه 9 وخرج بشباك نظيفة في 18 لقاء.

2- عمرو السولية لاعب الوسط، 26 مباراة، بواقع 2298 دقيقة، وسجل 3، وصنع 4

3- جونيور اجايي الجناح، والذي لعب 24 مباراة بواقع 1940 دقيقة، وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

4- المدافع رامي ربيعة، بعدد 22 مباراة، بواقع 1908 دقيقة.

5- حسين الشحات الجناح، خاض 24 مباراة، بعدد1693 دقيقة، وسجل 7 أهداف، وصنع 4 أهداف.