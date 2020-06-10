رياضة | العقوبة تنتظر لاعب برشلونة بسبب خرق التعليمات الصحية المناهضة لـ"كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العقوبة تنتظر لاعب برشلونة بسبب خرق التعليمات الصحية المناهضة لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية الإسبانية اليوم الأربعاء، إلى المخالفة التي قام بها نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة، للبروتوكول الصحي في إسبانيا بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اللاعب خالف البروتوكول الصحي لكورونا، وبالتالي بات مهددًا بعدم التواجد في مباراة ريال مايوركا، السبت المقبل، عقب استئناف الليجا، وذلك عقب حضوره احتفال عيد ميلاد لأحد أصدقائه، الإثنين الماضي، والذي شهد تواجد ما يقرب من 19 شخصًا دون ارتداء أقنعة أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن الرابطة وبرشلونة لم يعلقا على الأمر حتى الآن، ومن المتوقع أن يحل الأمر داخليًا، لكن ليس واضحًا إذا كان اللاعب سيواصل التدريب بشكل طبيعي مع زملائه أم لا.

وكانت الصور ومقاطع فيديو التي نشرها اللاعب من الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي سبب في الأزمة، قبل أن يقوم بحذفها .