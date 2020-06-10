رياضة | مدرب منتخب مصر السابق: مصطفى شوبير حارس واعد.. وابتعدوا عن هدم المواهب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق: مصطفى شوبير حارس واعد.. وابتعدوا عن هدم المواهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة لمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وسيف فاروق جعفر ناشئ الأبيض. وشهدت الأيام الماضية تعرض الثنائي الشاب لانتقادات شديدة خلال الأيام الماضية، بسبب عقودهما مع أنديتهما. Advertisements ونشر أحمد سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة قائلا:"شهادة حق من احمد سليمان مدرب المنتخب الوطنى السابق، مصطفى شوبير حارس واعد وموهوب وصاحب قدرات عالية كحارس مرمى موهوب". وتابع:" سيف فاروق جعفر لاعب مهارى ومميز ويملك إمكانيات فنية عالية وسيكون من اللاعبين المؤثرين فى الكرة المصرية". وأكمل:"الرجاء الابتعاد عن هدم المواهب الشابة والواعدة للكرة المصرية بعيدا عن المشاكل".

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