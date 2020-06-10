رياضة | بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم القارة الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف القادم من أجل تدعيم مركز الهجوم الأحمر.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اهتمام نادي أنجيه الفرنسي بضم موليكا في الصيف وسيقطع الطريق على الأهلي في الصفقة بعد أن أكد اللاعب أن هدفه الأول هو الاحتراف في أوروبا.

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ونفى سباستيان لارسيه المدير الرياضي لنادي أنجيه كل الأنباء المنتشرة حول اهتمام النادي بضم موليكا في الصيف القادم.

وأكد لارسيه في تصريحات للصحافة الفرنسية أن جاكسون موليكا ليس ضمن اهتمامات نادي أنجيه في الصيف نهائيا ولا ينوي النادي ضمه.

ويتفاوض النادي الأهلي حاليا مع إدارة نادي مازيمبي لمحاولة إقناعهم ببيع موليكا في نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب.